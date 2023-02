Paura a Formia, nella notte va a fuoco un appartamento popolare

Paura questa notte a Formia dove un rogo ha colpito un appartamento, numerose le telefonate al numero unico d’emergenza, chiamate che hanno fatto precipitare sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco di Gaeta e Castelforte.

Una volta sul posto, i pompieri hanno constatato la presenza del rogo che stava coinvolgendo un appartamento di uno stabile popolare di 4 piani. Fortunatamente l’appartamento è risultato non abitato e di conseguenze i Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare le fiamme con più tranquillità.

Considerato che il fumo generato dalla combustione aveva invaso il vano scale ed anche gli appartamenti sovrastanti, si è reso necessario evacuare momentaneamente, a scopo cautelativo, l’intero stabile composto da 12 appartamenti di cui al momento 10 abitati.

Tutte le persone evacuate venivano visitate sul posto dal 118, solo una persona anziana veniva trasportata in ospedale dell’ambulanza per accurati accertamenti. Sono in fase di accertamento le indagini per capire cosa ha scatenato l’incendio.

Sul posto anche, per le proprie competenze, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.