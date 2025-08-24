Paura a Latina, appartamento in fiamme ma nessun ferito

Un guasto elettrico sarebbe alla base dell’incendio che ieri pomeriggio ha coinvolto un’abitazione al terzo piano di una palazzina in via Alfieri, a Latina.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che, notando uscire fumo denso dalle finestre, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno spento rapidamente le fiamme ed evitato che si propagassero agli altri appartamenti.

Durante le operazioni è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha transennato l’area e raccolto le prime informazioni per chiarire la dinamica.

La proprietaria dell’alloggio non era presente al momento del rogo. Grande spavento nel quartiere, ma fortunatamente non si registrano feriti.