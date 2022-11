Paura a Latina, fiamme colpiscono l’Hotel de La Ville

Un incendio ha interessato uno dei locali dell’Hotel De La Ville a Latina, la struttura ormai da anni abbandonata situata di fronte l’Ospedale Santa Maria Goretti. Le fiamme, fortunatamente, hanno interessato solamente una dependance dell’ex albergo e non hanno causato ingenti danni.

Da tempo i locali della struttura sono diventati un rifugio per i senza fissa dimora, in passato le mura dell’hotel erano state utilizzate da alcune cooperative sociali come centro di accoglienza per richiedenti asilo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno prontamente domato le fiamme e verificato la presenza di persone all’interno dell’edificio. Dalle prime verifiche nella stanza che ha preso fuoco non c’era nessuno, rilevata, invece, la presenza di un senza fissa dimora in un’altra stanza che però non è stata interessata dalle fiamme. Vigili del Fuoco che sono al lavoro per capire cosa ha fatto scattare il rogo.

Sul posto anche gli agenti della Squadra Volante e della Polizia Locale.