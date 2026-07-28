Paura a Latina: furgone si ribalta nella notte, illesi due lavoratori

Poteva avere conseguenze ben più gravi il rocambolesco incidente autonomo verificatosi intorno alle 3 della scorsa notte in strada San Francesco, alle porte di Latina. Un furgone Ford Transit con a bordo due uomini si è ribaltato al centro della carreggiata dopo un violento impatto con lo spartitraffico in cemento.

I due, entrambi impiegati in un pub della città, stavano facendo rientro a casa dopo il turno di lavoro. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei poliziotti della squadra volante della questura di Latina, il conducente ha centrato in pieno l’elemento in cemento posto nei pressi dell’incrocio con strada Torrenuova. A causa del forte urto, il mezzo è stato catapultato verso un lato della strada, inclinandosi fino a finire coricato sul fianco destro al centro della corsia.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e a riportarlo sulle quattro ruote per permetterne la successiva rimozione.

Nonostante la violenza della carambola, i due occupanti sono rimasti sempre vigili e coscienti. Il passeggero è uscito dall’abitacolo praticamente illeso, mentre il conducente, che ha riportato alcune ferite e contusioni al volto, è stato medicato sul posto e ha preferito rifiutare il trasporto d’urgenza in ospedale, riservandosi di recarsi autonomamente in una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti.