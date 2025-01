Paura a Latina, straniero armato di bottiglia semina il caos in pieno centro

Sono stati attimi di paura quelli vissuti nella tarda serata di ieri in centro a Latina. Uno straniero, in evidente stato di alterazione e armato di bottiglie di vetro rotte, ha seminato il caos a due passi da Piazza del Popolo minacciando chiunque gli capitasse a tiro.

Una vicenda che ha avuto inizio in via Oberdan, via in cui l’uomo ha cominciato a infastidire i pochi passanti presenti in quel momento. Dopo le prime segnalazioni alla centrale operativa del numero unico d’emergenza 112, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma l’uomo ha rifiutato ogni tipo di cura e non ne ha voluto sapere di fermarsi e calmarsi. Anzi da lì a poco la furia dell’uomo diventata sempre più violenta, tanto da brandire due bottiglie di vetro rotte minacciando così tutti e scagliandosi contro le auto in sosta.

In aiuto ai sanitari, in evidente difficoltà nella gestione dell’uomo, è intervenuto un poliziotto libero dal servizio che stava rientrando a casa dopo aver finito il suo turno di lavoro. Lo straniero però non ne ha voluto sapere e ha iniziato a spostarsi per le vie del centro passando per viale Mazzini e arrivando fino a Piazza del Popolo dove è sopraggiunta poi una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, che ha provveduto a bloccare l’uomo. Una volta immobilizzato è stato poi caricato sull’ambulanza per essere trasportato al Goretti dove si trova tutt’ora in stato di fermo.