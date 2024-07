Paura a Latina, un incendio assedia la palestra Palafitness

Sono stati attimi di paura quelli vissuti nella palestra Palafitness di viale Kennedy a Latina. Un violento incendio di sterpaglie, partito a ridosso della Pontina, ha raggiunto la struttura sportiva minacciando i campi da padel esterni, le abitazioni antistanti e la struttura stessa.

La palestra è stata evacuata in via precauzionale e solamente l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Come riportato dai colleghi di Latina Oggi, durante il rogo ci sarebbe stata anche l’esplosione di un serbatoio a poco distanza da una casa dove, fortunatamente, in quel momento non c’era nessuno. Non ci sono feriti.