Paura a Pontinia, finisce con il parapendio sopra un albero

Un mutamento repentino del vento in fase di discesa, questa molto probabilmente la causa dell’incidente capitato ad un parapendista che, durante la fase di atterraggio, è rimasto incastrato tra i rami di un albero.

E’ accaduto tra le campagne di Pontinia, più precisamente in Strada della Foresta. L’uomo è stato subito soccorso dai Vigili del Fuoco che, coadiuvati anche dall’intervento dei carabinieri della Stazione locale, hanno provveduto a portalo in sicurezza. Per lui, fortunatamente, nessuna conseguenza.