Paura a Sabotino, rimorchio di un trattore colpisce un mezzo dei vigili del fuoco

Paura in pieno centro nella zona di Borgo Sabotino dove, per cause ancora da chiarire, il rimorchio di un trattore si è sganciato da quest’ultimo colpendo accidentalmente un camion dei vigili del fuoco che era fermo per un intervento di routine.

Fortunatamente a bordo del mezzo di soccorso non vi era nessuno e la situazione si è risolta senza feriti, al momento della collisione infatti la squadra 1A del comando di Latina era impegnata in un normale intervento. L’impatto è stato molto violento con il rimorchio carico di balle che ha danneggiato in modo importante la parte anteriore destra del camion.

Sul posto oltre alla Polizia Stradale anche la Polizia Locale, presente anche il Comandante provinciale Luigi Capobianco accompagnato dal funzionario di turno.