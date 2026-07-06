Paura a Sezze Scalo, maxi-incendio in un’azienda agricola

Un violento incendio è divampato all’interno di un’azienda agricola nella zona di Sezze Scalo. Dalle prime informazioni raccolte, il rigo avrebbe colpito centinaia di cassette di plastica, quelle comunemente utilizzate per la raccolta e il trasporto della frutta, accumulate nei piazzali della struttura.

Il materiale plastico ha preso fuoco rapidamente, alimentando le fiamme e sprigionando un’altissima e densa nube di fumo nero, visibile a chilometri di distanza da diversi punti del territorio pontino. Sul posto sono attesi i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’intera area. Per verificare la situazione è arrivato anche il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi.