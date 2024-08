Paura all’ex Svar, rissa tra stranieri finisce a coltellate

Ancora un episodio di rissa tra stranieri a Latina. Ieri notte due gruppi, di origini nordafricane, hanno dato vita ad una violenza lite partita dagli edifici abbandonati dell’ex Svar e culminata in strada tra via Romagnoli e via Persicara.

Uno scontro finito nel sangue perché due degli stranieri coinvolti sono rimasti a terra poiché raggiunti da delle coltellate. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che dopo una breve valutazione hanno trasportato i due, rispettivamente nei pronto soccorso del Goretti e del Città di Aprilia. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile, da capire le cause che hanno scaturito una lite così violenta.