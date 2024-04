Paura in pronto soccorso, aggredita una guardia giurata del Goretti

Torna l’allarme sicurezza all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove venerdì pomeriggio una delle guardie giurate che prestano servizio nel reparto di emergenza-urgenza del nosocomio pontino è stata aggredita, picchiata e spinta contro un uomo, dovendo così ricorrere alle cure mediche dopo essere rimasta ferita al braccio in seguito a una caduta.

L’episodio è avvenuto tra le 16 e le 17.30 di due giorni fa, quando l’operatore è stato costretto a intervenire per cercare di calmare una persona alquanto molesta, in evidente stato di agitazione e probabilmente anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che ha dato vita ad una lite con un altro individuo che stazionava in pronto soccorso in attesa di definire il proprio percorso clinico diagnostico.

La guardia giurata, nel tentativo di proteggere l’incolumità dei sanitari e degli altri presenti e di allontanare l’arma in dotazione all’uomo, ha perso l’equilibrio ed è finita contro una porta a vetri, mandandola in frantumi e procurandosi una ferita lacero-contusa lungo il braccio.

A riportare la calma sono intervenuti gli agenti di polizia, i quali hanno anche provato a fermare l’uomo. Tuttavia, quest’ultimo si è avventato contro la guardia giurata, dimostrando completa irruenza.

Questo episodio mette ancora una volta in evidenza una delle criticità del pronto soccorso del Goretti, dove il personale addetto alla vigilanza risulta insufficiente per il numero di varchi da presidiare, oltre che per gli accessi in termini di utenza. Nonostante la presenza di un gabbiotto protetto per la polizia, le guardie giurate continuano a operare dietro un semplice tavolino, che non garantisce la loro sicurezza.

Il sindacato Uli-tucs, tramite il segretario generale Gianfranco Cartisano, ha offerto solidarietà alla guardia ferita e agli operatori sanitari, chiedendo una revisione del servizio di guardiania e l’utilizzo del gabbiotto esistente o la creazione di uno spazio separato garantendo la sicurezza del personale.