Paura in viale Nervi: fuga di gas durante i lavori, strada chiusa

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi in viale Pier Luigi Nervi, a Latina, dove una fuga di gas si è verificata durante i lavori in corso nei pressi del Palazzo di Vetro. L’odore intenso ha allarmato i residenti, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e tecnici Italgas per mettere in sicurezza l’area. Per precauzione, è stata chiusa al traffico una corsia nel tratto tra la rotonda con via Strasburgo e la zona interessata dai lavori.