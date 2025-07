Paura nella notte a Latina, principio di incendio nella sala operativo del 118

Questa notte un principio di incendio ha interessato all’interno del CED (Centro Elaborazione Dati) della centrale operativa 118 di Latina. Le fiamme sono state prontamente contenute grazie all’immediato intervento dei sistemi antincendio automatici, che hanno funzionato in maniera eccellente, evitando il propagarsi delle fiamme e garantendo la sicurezza dell’infrastruttura.

Come da protocollo, il flusso delle chiamate di emergenza è stato tempestivamente deviato sulla centrale operativa di Roma, assicurando la piena continuità del servizio e l’assistenza senza alcuna interruzione per i cittadini della provincia di Latina. In queste ore non si ravvisa alcuna criticità nella gestione delle richieste di soccorso.

Il personale tecnico di ARES 118 è operativo sin dalle prime ore dell’incidente e sta lavorando intensamente per procedere alla sostituzione della componentistica hardware danneggiata, con l’obiettivo di ripristinare al più presto la piena operatività della centrale di Latina.