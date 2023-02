Paura nella notte a Priverno, a fuoco il secondo piano di un’abitazione

Paura questa notte a Priverno in zona Boschetto, un violento incendio ha colpito il secondo piano di una palazzina abitata da una famiglia del posto.

Subito attivata la macchina dei soccorsi con i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma fortunatamente non è stato registrato nessun ferito o intossicato. Le fiamme hanno completamente distrutto il secondo piano dello stabile che al momento è stato dichiarato inagibile dai tecnici dei Vigili del Fuoco. Stessi tecnici che ora stanno cercando di capire cosa ha fatto scatenare il rogo. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i Carabinieri.

Nel frattempo il comune si è attivato per dare una sistemazione alla famiglia che è stata collocata in un B&B del posto. Subito attiva la cittadinanza delle zone di Gricilli, Boschetto e Macallè che ha avviato una raccolta fondi per aiutare la sfortunata famiglia.