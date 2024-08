Sono 3 le auto che nella notte sono andate completamente distrutte a seguito di un incendio nel quartiere Q5 a Latina. L’allarme è scattato alle 4 in Largo Cilli quando un residente ha notato le fiamme allertando immediatamente i vigili del fuoco.

I pompieri hanno lavorato per circa un’ora per domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile: al momento la pista seguita è quella accidentale, ma non si esclude anche la pista dolosa.