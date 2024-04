Paura nella notte sulla Pontina, auto investe e uccide un cavallo

Poteva avere conseguenze più gravi l’episodio accaduto questa notta sulla Pontina all’altezza di Aprilia. Un auto, mentre viaggiava in direzione Latina, ha investito e ucciso un cavallo che vagava sulla carreggiata.

Nulla ha potuto fare il conducente dell’auto per evitare il povero animale, deceduto sul colpo e probabilmente scappato da qualche allevamento dei dintorni. Per l’uomo alla guida dell’auto si è reso necessario l’intervento del 118 che lo ha trasportato in ospedale in condizioni non gravi. Per i rilevi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, al lavoro anche per risalire ai proprietari dell’animale. Tanti i disagi al traffico e alla circolazione nonostante l’orario notturno, visti i probabili ritorni dalle festività pasquali.