Paura per una grossa perdita di gas a Priverno, evacuate tre palazzine

Paura e tensione stamane a Priverno, quando, in via degli Orti nei pressi delle autolinee delle partenze Cotral, c’è stata un importante perdita di gas che ha fatto preoccupare non poco i cittadini delle abitazioni circostanti.

Sul posto sono immediatamente i Vigili del Fuoco che con il supporto della Polizia Locale hanno provveduto all’evacuazione di tre palazzine. Successivamente assieme ai tecnici dell’Italgas si è provveduto alla riparazione della grossa perdita, successivamente c’è stata una seconda perdita alla quale tutt’ora i tecnici stanno lavorando affinché torni la normalità e la tranquillità nell’intero quartiere.