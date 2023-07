Pavle Peric è un nuovo schiacciatore del Cisterna Volley

Altro arrivo in casa Cisterna Volley, Pavle Peric è un nuovo schiacciatore del roster di Guillermo Falasca. Ventiquattro anni, nazionale serbo che ha partecipato alla Volleyball Nations League 2023, Peric è alto 207 centimetri ed era in campo da titolare anche nel match giocato a fine giungo contro l’Italia dove fu il miglior realizzatore con 15 punti personali.

“Gioco a pallavolo dall’età di dieci anni e non ho mai smesso di divertirmi perché è la mia più grande passione – chiarisce Pavle Peric, che in nazionale ha giocato fino all’8 luglio scorso totalizzando 11 punti nella vittoria in tre set della Serbia con la Bulgaria, ad Anaheim negli Stati Uniti – Perché l’Italia? Ho sempre voluto cimentarmi nella Superlega italiana, il campionato più bello e difficile del mondo della pallavolo. Inoltre trovo l’Italia un paese bellissimo, con gente molto ospitale e divertente, questo per me è un valore aggiunto”.

Peric, che nelle ultime due stagioni ha giocato prima in Grecia (Olympiacos) e poi in Turchia (Fenerbahce), potrà essere a disposizione di coach Falasca fin dalla prima giornata di Superlega, nel match inaugurale del 22 ottobre al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna di Latina contro i campioni d’Italia di Trento.

“Sono un giocatore a cui piace molto attaccare le palle alte, preferisco giocare con molta potenza, ma senza dimenticare anche il muro grazie alla mia altezza e il servizio, che reputo un fondamentale molto utile nel gioco moderno – aggiunge il serbo – Conosco bene l’allenatore e ho sempre seguito la grande tradizione della pallavolo pontina, sono sicuro che a Cisterna potremo lavorare bene, centrare i nostri obiettivi e fare in modo che il pubblico possa divertirsi facendo il tifo per noi. La società Cisterna Volley ha obiettivi importanti e voglio dare il mio contributo per centrarli: mi aspetto una stagione impegnativa ma sono sicuro che lavorando di squadra potremo arrivare dove vogliamo”.