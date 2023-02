PD Latina verso le primarie, concluse le assemblee di circolo

Il 26 febbraio si terranno, dunque, le elezioni primarie in tutta Italia per scegliere chi tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein ricoprirà la carica di Segretario Nazionale. Alle primarie potranno partecipare le cittadine e cittadini iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza e nei prossimi giorni daremo massima diffusione delle informazioni su luoghi e modalità di voto.

“Ringrazio i segretari di circolo – spiega in una nota il Segretario provinciale Omar Sarubbo – i gruppi dirigenti locali ed i militanti del nostro territorio per lo sforzo organizzativo. Un lodevole impegno senza sosta che si è inevitabilmente sovrapposto a quello messo in campo per la tornata elettorale regionale.

La sera di domenica 26 febbraio sapremo chi guiderà il partito nei prossimi anni. Un partito chiamato ad operare, auspico, profondi cambiamenti e a valorizzare, una volta per tutte, l’impegno dei tanti dirigenti, amministratori, iscritti che quotidianamente lavorano nei territori.

Un partito solido e coeso nel difendere ed estendere il campo dei diritti, deciso nelle battaglie sociali, pronto a fare una convinta opposizione al Governo delle destre conservatrici, generoso nella costruzione del campo dell’alternativa per il futuro”.