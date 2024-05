PD, Nicola Zingaretti in “L’Europa che vogliamo” a Fossanova

Il 3 maggio, presso l’Auditorium Infermeria dei Conversi a Fossanova, si terrà l’incontro “L’Europa che vogliamo”, organizzato dalle Federazioni provinciali del PD di Latina e Frosinone. Nicola Zingaretti, ex segretario dem, ex presidente della Regione Lazio e candidato al Parlamento Europeo, interverrà ai lavori.

Il segretario provinciale del Partito Democratico, Omar Sarubbo, sottolinea l’importanza di portare in Europa una tensione politica in grado di tenere insieme valori e pragmatismo. Sarubbo evidenzia i risultati ottenuti durante gli anni di governo di Zingaretti nel Lazio, tra cui il risanamento della sanità pubblica e il successo nei progetti di fondi europei. Oltre a Sarubbo, parteciperanno all’incontro con Zingaretti anche altri rappresentanti del PD, con l’obiettivo di impegnarsi per un’Europa della pace, del lavoro, dell’inclusione, dei diritti e dell’ambiente, contrastando il conservatorismo e il populismo che minacciano le istituzioni europee.