Pedagnalonga, cresce l’attesa: le info per le iscrizioni

Si avvicina uno degli appuntamenti più attesi della primavera pontina: la Pedagnalonga, in programma il 26 aprile, si prepara a richiamare come ogni anno migliaia di partecipanti tra sportivi e appassionati. La manifestazione, giunta alla 52ª edizione, continua a rappresentare un perfetto equilibrio tra attività sportiva, tradizione locale e valorizzazione del territorio.

Nata negli anni Settanta, la Pedagnalonga ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatto il proprio spirito originario. Accanto alla storica passeggiata enogastronomica – già sold out anche per questa edizione – cresce l’interesse per le competizioni podistiche, che quest’anno propongono due distanze: la mezza maratona da 21 chilometri e la gara più breve da 13 chilometri.

Per chi intende iscriversi, c’è una data da segnare in agenda: mercoledì 8 aprile scatterà infatti l’aumento delle quote. La partecipazione alla 21 km passerà da 21 a 25 euro, mentre per la 13 km si salirà da 13 a 15 euro. Le iscrizioni resteranno comunque aperte fino al 21 aprile.

I tracciati, completamente pianeggianti, si sviluppano tra asfalto e tratti sterrati, ricalcando il legame con la tradizione rurale dell’Agro Pontino e offrendo al tempo stesso condizioni favorevoli anche a chi punta al risultato cronometrico. Sullo sfondo, come sempre, il suggestivo scenario del promontorio del Circeo.

Un evento che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità, confermandosi tra i più partecipati del territorio e capace di coniugare spirito competitivo e partecipazione collettiva. Per iscriversi alle gare è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione nella sezione dedicata.