Pedagnalonga, domani la 50esima edizione: tutte le info

Domani si terrà la Pedagnalonga, con partenza alle 9:30 da piazza XXIV Maggio a Borgo Hermada. La gara e la passeggiata sono sold-out, quindi si consiglia di presentarsi solo se in possesso del tagliando. La Croce Rossa Italiana sarà presente lungo il percorso con due ambulanze e 60 operatori. Per il parcheggio, sono disponibili quattro aree indicate sul sito www.pedagnalonga.it.

Alcune strade saranno chiuse al traffico durante l’evento, mentre altre solo durante il passaggio degli atleti e dei passeggiatori. Si consiglia di prestare attenzione ai percorsi alternativi a causa dei lavori in corso sul ponte di accesso da via Migliara 58.