Pedagnalonga, nasce la mascotte: il nome sarà scelto sui social

La Pedagnalonga avrà una mascotte ufficiale e sarà il pubblico a scegliere il suo nome attraverso un sondaggio sui social.

Il personaggio rappresenta l’essenza della manifestazione: piedi grandi pronti a correre e faticare, richiamo diretto allo storico simbolo del “Piede”, mani importanti come segno di generosità e altruismo e capelli ricci e sbarazzini, simbolo di gioia e allegria. Il disegno è stato realizzato sul muro dello stadio di Borgo Hermada, sulla Migliara 58, luogo simbolico dove campeggia la storica scritta Pedagnalonga.

“La mascotte dovrà portare alla luce il vero cuore di questa manifestazione e sono certa che, piano piano, in tanti potranno riconoscerla e familiarizzare con questo personaggio che si potrà incontrare sia nella zona di partenza sia lungo il percorso”, ha spiegato Desirèe Tognato, ideatrice del progetto già negli anni della Pedagnalonga 4 Kids. L’opera è stata realizzata da Rame, artista emergente del territorio.

Tre le proposte per il nome: Miglio, legato al territorio e alla distanza; Paddy, breve e immediato, simbolo di festa e accoglienza; Pedì, spirito gioioso dei campi.

Le votazioni si apriranno oggi, giovedì 19 marzo alle ore 20, e si chiuderanno sabato 21 marzo alle 20: il nome più votato sui canali social ufficiali sarà quello definitivo della mascotte.