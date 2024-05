Martedì sera, un uomo è stato investito da un’auto mentre vagava in stato confusionale sulla Pontina, nei pressi dello svincolo di Borgo Santa Maria, alle porte di Latina. L’automobilista non ha potuto evitare l’investimento perché il pedone si è lanciato in strada improvvisamente. Come riportato dall’edizione odierna di LatinaOggi, il ferito, di nazionalità indiana e privo di documenti, è stato ricoverato in gravi condizioni.