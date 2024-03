Pedopornografia, arrestato un uomo in provincia di Latina

Importante operazione di contrasto alla pedopornografia online. La Polizia di Stato ha infatti arrestato due uomini, uno residente in provincia di Latina e l’altro in provincia di Roma, nell’ambito di un’operazione contro gli abusi sui minori.

L’indagine è stata avviata dopo una segnalazione del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online (C.N.C.P.O.) e condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio e la Sezione Operativa di Latina. Durante le perquisizioni informatiche, sono stati trovati numerosi file di pedopornografia sui dispositivi degli indagati. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari. Le indagini proseguono per individuare ulteriori responsabilità e identificare i minori coinvolti.

Sul caso è intervenuta anche la Garante dell’Infanzia Monica Sansoni, ammessa come parte civile in due processi penali per abusi sui minori a Tivoli e Latina, che ha così spiegato:

“L’obiettivo primario deve essere la formazione dei genitori, che devono essere i primi a vigilare e tutelare i nostri ragazzi. Dal 2012 mi occupo di sensibilizzare e formare docenti e famiglie sull’abuso minorile, ma ora è giunto il momento di convocare un tavolo tecnico interistituzionale multidisciplinare per raggiungere il maggior numero di genitori possibili”.

“La piaga della pedopornografia – ha continuato – sta davvero dilagando e non possiamo restare fermi davanti a tutto ciò. È nostro compito – ha specificato – adoperarci per contrastare un cancro che va estirpato: non si può e non si deve più tacere. Per questo occorre maggiore formazione fra genitori ed educatori sull’esposizione dei minori e sui tentativi di adescamento sui social. Sull’argomento – ha concluso la Garante – mi adopererò per organizzare un convegno e degli incontri ad hoc, intensificando quelli che già svolgiamo in tutta la Regione Lazio, che coinvolgano anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Postale”.