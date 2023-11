Per le vie di Cisterna in stato confusionale, anziano salvato dai Carabinieri

Girovagava nella notte disorientato e confuso, la disavventura per un anziano tratto in salvo dai carabinieri della Stazione di Cisterna. L’uomo è stato notato mentre vagava pericolosamente affianco ad una via di maggior transito.

I militari, viste le condizioni meteo e l’ora, hanno provveduto ad accogliere l’anziano presso la caserma di Cisterna dove ha usufruito di qualche bevanda calda e dove è stato tranquillizzato in attesa dell’arrivo del 118.

Per lui è stato disposto, successivamente, il trasporto in ospedale per una visione più chiara dell’accaduto.