Per qualche minuto il Francioni ha sognato Ronaldinho, poi la smentita

Una news rimbalzata su ogni tabloid sportivo e che, per qualche secondo, ha riguardato anche Latina. La leggenda brasiliana e Pallone D’Oro Ronaldinho Gaucho, fino a poco fa, veniva considerato dal mondo intero un nuovo giocatore del Ravenna, formazione che milita nel Girone B di Serie C.

Per un secondo, tutti i tifosi del Latina hanno stropicciato gli occhi alla sola idea che l’ex Milan e Barcellona avrebbe, con tutta probabilità, calcato il manto erboso del “Francioni” in caso di inserimento dei pontini nel Girone B. Proprio da Ariedo Braida però, AD del Ravenna, arriva la smentita:

“Ronaldinho farà un evento di marketing con noi, ma non giocherà nel Ravenna in Serie C nella prossima stagione. Anche perché ha 46 anni, magari fosse ancora in grado di giocare. Dinho era un fenomeno ed è stato un giocatore meraviglioso: mi lega a lui un rapporto bellissimo dai tempi del Milan, ma non giocherà in C con noi.”

Un sogno destinato quindi a rimanere nel cassetto dei tifosi nerazzurri (in poco esplosi sui social) mai così vicini al poter “toccare” e accogliere una leggenda di questo calibro al vecchio Comunale.

Intanto per il Latina l’inserimento nel raggruppamento dell’Italia Centrale è sempre più probabile: Dinho però, non ci sarà.