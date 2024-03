“Perché no?” La magia del circo contemporaneo sul palco dell’Ateneo delle Arti

Nuova partnership tra la struttura di Valentina Zagami e il CPCCL inaugurata con un trittico di spettacoli. La magia del circo che si fonde con le discipline artistiche della danza, della musica e della recitazione. E’ questo l’obiettivo a lungo termine della partnership stretta tra l’Ateneo delle Arti di Latina e il Centro Produzione Circo Contemporaneo Lazio. Il CPCCL, diretto da Alberto Longo, vanta collaborazioni di prestigio come quelle con il Balletto di Roma e il Teatro Brancaccio e ha come obiettivo primario quello di promuovere la forma d’arte del circo come l’arte dell’umanamente possibile Un circo nuovo, senza animali, tutto incentrato sulle performance dei tanti artisti che lo vivono e innovano, sperimentando, da centinaia di anni.

“Un obiettivo che si sposa benissimo con la filosofia su cui si fonda l’Ateneo delle Arti – spiega la direttrice Valentina Zagami – dove si uniscono formazione e performance e dove incentiviamo la commistione artistica tra le varie arti”.

A dare avvio a questa nuova collaborazione sarà la rassegna “Perché no?” un trittico di spettacoli che si terranno nel teatro della struttura di via don Torello a Latina il 24 Marzo, il 28 Aprile e il 19 Maggio prossimi. Show in cui la magnificenza del circo contemporaneo promette di regalare al pubblico momenti di spensieratezza e divertimento.

“Si tratta solo di un primo passo – spiega ancora Zagami – che ci porterà ad ampliare la nostra offerta formativa con la previsione di master class legate al mondo del circo e ad arricchire la nostra produzione artistica con spettacoli che non coinvolgeranno solo la nostra struttura”.

Il primo atto della rassegna vedrà in scena il clown e attore Maurizio Bellardini in “De Mente”, (appuntamento alle ore 17.00 di domenica 24 marzo) con lo spettacolo che sarà aperto e chiuso da un’esibizione dell’orchestra di percussioni DPC diretta dal maestro Gianluca Garsia (uno degli insegnanti del settore formazione dell’Ateneo delle Arti). I biglietti per gli spettacoli sono già disponibili presso la segreteria dell’Ateneo delle Arti al costo di 8 euro (ridotto under 18: 4 euro). Per chi volesse partecipare a tutti gli spettacoli in programma, invece, è possibile acquistare un carnet da 20 euro (10 euro per gli under 18). Per prenotazioni o ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 393 94 65 282.