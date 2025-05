Ha perso il controllo della sua Fiat 500x finendo fuori strada lungo la Statale Monte Lepini in località Giuliano di Roma. A rimanere ferita una 30enne di Sezze, soccorsa poco dopo dall’intervento di un’ambulanza del 118.

I soccorritori una volta valutate le condizioni della donna, hanno deciso di trasportarla all’Ospedale di Frosinone per gli accertamenti del caso. Sul posto per i rilievi e per la gestione del traffico sono invece intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frosinone.