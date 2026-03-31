Perde il controllo dell’auto e provoca un tamponamento: denunciato

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un’altra vettura: un uomo di 37 anni è stato denunciato per guida sotto l’effetto di alcol. È accaduto nella notte a Latina, dove sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito, il 37enne, residente a Velletri e già noto alle forze di polizia, avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, tamponando un’auto condotta da un uomo di 56 anni. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Sottoposto ai test alcolemici, l’automobilista è risultato con un tasso superiore ai limiti di legge. Per questo motivo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

I militari hanno inoltre provveduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo, successivamente affidato a una depositeria giudiziaria.