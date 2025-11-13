Personale ASL Latina in agitazione: la FP CGIL denuncia ritardi

La FP CGIL di Frosinone-Latina ha dichiarato ufficialmente lo Stato di Agitazione per il personale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina. Il motivo principale riguarda la mancata erogazione del salario di produttività relativo agli anni 2024/2025, il cui pagamento, inizialmente previsto entro marzo 2025, slitterà a non prima di marzo 2026, causando un notevole disagio economico ai lavoratori.

Oltre a questo, il sindacato segnala il blocco totale delle procedure di mobilità interna e delle progressioni di carriera, con ritardi che stanno causando scarsa motivazione tra il personale. La pubblicazione della graduatoria per le Centrali Operative Territoriali è anch’essa sospesa, e le progressioni verticali e gli incarichi di funzione risultano fermi.

La FP CGIL accusa inoltre l’ASL di aver escluso il sindacato dalle trattative svoltesi il 6 novembre scorso, una mossa definita illegittima, contraria a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.

Vittorio Simeone, Segretario Generale della FP CGIL Frosinone-Latina, ha dichiarato che se il confronto in Prefettura non porterà effetti immediati, sono previsti ulteriori momenti di mobilitazione per la tutela dei lavoratori e il miglioramento dei servizi sanitari sul territorio.