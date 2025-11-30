Perugia superiore, 3-0 al Cisterna Volley

La Sir Susa SCAI Perugia fa valere tutta la propria forza e archivia in tre set il confronto con Cisterna Volley nell’ottava giornata di Superlega 2025/2026. Al Pala Barton finisce 3–0 (25-18, 25-23, 25-21), con la formazione di coach Angelo Lorenzetti che impone ritmo, qualità al servizio e una continuità in attacco che la squadra di Morato, pur generosa, non riesce a contenere.

Primo set: Perugia scappa via e chiude 25–18

L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che prendono subito il controllo del parziale: il primo set si chiude 25-18, con Perugia che mostra percentuali solide sia in attacco (70%) che in ricezione (46%).

Cisterna prova a restare agganciata con Currie, Lanza e Barotto, ma le difficoltà in ricezione (45% positiva) aprono troppi varchi alla fase break dei bianconeri. Bene Loser e Ben Tara per Perugia, mentre fra i laziali si distingue Filippo Lanza con 5 punti.

Secondo set: Cisterna cresce, ma Perugia resta più cinica (25-23)

Il secondo parziale è il più equilibrato della serata. Cisterna aumenta l’intensità, soprattutto con Mazrone, Barotto e Turumi Yuga, trovando più ritmo in cambio palla. Il set rimane punto a punto fino al 23-23, ma l’esperienza dei giocatori perugini e un paio di errori dei pontini fanno la differenza nel finale: 25-23.

Perugia attacca con il 63%, trascinata da Giannelli, Loser e Gaggini Marco, mentre Cisterna si ferma al 52%. Positive anche le prove nei laziali di Nicoli e Panirmani, entrambi efficaci in attacco.

Terzo set: Perugia allunga nel finale e chiude i conti (25-21)

Cisterna sembra avere le energie per provare a riaprire la sfida e per lunghi tratti resta vicina nel punteggio grazie a Barotto (14 punti finali), Lanza e Bayram.

Ma Perugia torna a spingere forte in battuta e mura (57% in attacco e 80% di ricezione positiva nel set), e piazza l’allungo decisivo verso il 25-21 che consegna il 3-0 finale.

A mettersi in mostra per la Sir Susa SCAI sono soprattutto Giannelli, Loser, Džavoronok, Ben Tara e Plotnytskyi, tutti con percentuali solide e continuità nei momenti chiave.

I migliori dalle statistiche

Perugia

Loser e Ben Tara molto efficaci nei turni di battuta e in fase break. Giannelli preciso in regia e incisivo anche in attacco. Ottima resa complessiva in ricezione (fino al 66%).

Cisterna

Barotto miglior realizzatore, sempre punto di riferimento. Lanza e Mazrone tra i più continui. Buona prova di Turumi Yuga in attacco.

Cisterna lotta, prova a restare attaccata al match soprattutto nei set centrali, ma la differenza di qualità e continuità pesa. Perugia gestisce i momenti decisivi e porta a casa tre punti che confermano la propria forza in questa fase di Superlega.