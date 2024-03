Pesanti sanzioni dei NAS di Latina ad Itri e Priverno

Nell’ambito di servizi mirati contro le irregolarità nel settore alimentare, i Carabinieri del N.A.S. di Latina, supportati dai colleghi dell’Arma territoriale, hanno condotto ispezioni nei comuni di Itri e Priverno. Queste operazioni hanno portato al sequestro di vari generi alimentari e bevande e alla sospensione di un’attività.

In un ristorante di Priverno, sono stati sequestrati più di 200 kg di alimenti privi di tracciabilità, violando la normativa. La titolare è stata multata per 1.500 euro.

In un’esercizio di commercio all’ingrosso a Itri, oltre a una sanzione di 2000 euro, è stata sequestrata amministrativamente una tonnellata e mezza di alimenti e bevande conservati in locali di stoccaggio inidonei e non rispettanti le procedure di autocontrollo.

Infine, sempre a Itri, in un negozio di articoli casalinghi e detergenti, i Carabinieri del Nas hanno scoperto che il titolare vendeva materiali a contatto con gli alimenti senza presentare la SCIA prevista. Di conseguenza, è stata emessa una sospensione dell’attività di commercializzazione non autorizzata, con una sanzione di 3000 euro.