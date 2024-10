Pestaggio in Piazzale Pordenone, trovato l’aggressore: è un 20enne di Latina

È stato identificato e denunciato l’aggressore del giovane 19enne che, nella serata del 29 settembre, era stato malmenato in zona Piazzale Pordenone.

I Carabinieri di Latina sono riusciti ad incastrarlo grazie alle analisi video delle telecamere di sorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte.

Si tratta di un giovane di 20 anni di Latina, Giuseppe De Rosa, già in stato di sorveglianza speciale che, in evidente stato di alterazione, aveva infastidito due ragazze prima di colpire la vittima, giunto in soccorso delle amiche.

L’indagato è stato deferito in stato di libertà per lesioni personali dolose e violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale.