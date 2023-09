Piano Marina, Ciolfi: “Mai attaccato il PPE, nessuna critica”

La consigliera M5S chiude la querelle sulla revisione del PPE: “Incomprensibili i toni dell’assessore Muzio e del Presidente di Commissione Belvisi: un intervento, il mio,

mirato a dare un contributo costruttivo alle politiche della Marina”.

Questa la replica in consiglio comunale della capo gruppo del M5S Maria Grazia Ciolfi, all’assessore all’Urbanistica o al presidento della relativa Commissione: “Un punto all’ordine del giorno relativo allo stato di fatto sul progetto di via Massaro, per il quale

l’amministrazione Coletta ha fatto arrivare al Comune di Latina ben 9 milioni di euro.”

Un monito quello della consigliera pentastellata all’amministrazione Celentano: “Affinché questo finanziamento non vada perduto, non una critica, ma una proposta di indirizzo sul metodo di lavoro: l’apertura al contributo dell’opposizione porterebbe a un confronto costruttivo”