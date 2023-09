Piano Marina, Ciolfi: “Senza il completamento di via Massaro il nulla”

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Maria Grazia Ciolfi, al margine della commissione Lavori Pubblici ha chiesto al presidente Fausto Furlanetto di programmare nella prossima commissione lo stato di

avanzamento degli interventi per la realizzazione della parte mancante di via Massaro.

“Conosco nel dettaglio il progetto preliminare del PPE della Marina e ritengo rappresenti un punto di partenza ineludibile e con enormi potenzialità per la riqualificazione del nostro litorale. Tuttavia,

l’attuale maggioranza sembra correre troppo con i piedi prima che con la testa”

La consigliera M5S suggerisce di guardare alla proposta presentata con lo studio strategico del professor Budoni, che prevede un collegamento su rotaia dalla stazione alla marina. «La realizzazione di una nuova viabilità o quanto meno una sua pianificazione avanzata deve precedere l’attuazione di interventi di rigenerazione urbana sulla marina.

«Occorre fare una diagnosi preventiva per arrivare alla cura adeguata. Se non partiamo dalle criticità che ci hanno documentato ieri con estrema chiarezza i tecnici incaricati per il PPE sulla marina, ovvero viabilità, abusivismo, inquinamento, adeguamento ambientale – conclude la consigliera – non potremo attuare nessun Piano, nemmeno dopo il consiglio comunale del 27 settembre durante il quale sarà approvata la legge delega regionale sulle competenze urbanistiche ai comuni.”