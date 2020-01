Piano strategico di Latina, arriva Marini. L’incarico con decreto del sindaco

Paolo Marini, ex presidente di Confiundustria Latina, guiderà la promozione e il coordinamento di un comitato tecnico per la stesura del Piano strategico della città di Latina.

L’incarico, a titolo gratuito, gli è stato conferito oggi dal sindaco Damiano Coletta attraverso un decreto di nomina nel quale si spiega che nell’ambito di dibattiti, incontri e studi su modalità, procedure e forme secondo cui pervenire alla redazione del Piano Strategico, è stata presentata la manifestazione di disponibilità ad assumere il ruolo di promotore da parte di Marini.

In base al decreto sindacale, Marini avrà quindi il compito di promuovere e coordinare il comitato tecnico per la redazione del piano, avendo cura della raccolta delle idee provenienti dalla città, da gruppi, associazioni, formazioni sociali e da tutti gli stakeholders che parteciperanno alla formazione del Piano, e per l’elaborazione delle idee e dei

contributi delle parti sociali in proposte, che saranno esaminate e condivise anche dall’Amministrazione comunale.

La proposta di Marini per la costituzione di un comitato tecnico “ai fini della costruzione partecipativa del Piano Strategico della Città di Latina” è stata protocollata in Comune il 15 gennaio scorso (il protocollo è citato ma non è stato pubblicato in allegato al decreto sindacale); oggi l’incarico.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti