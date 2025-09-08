Piano utilizzo arenili Latina, tavolo tecnico in Regione Lazio

Si è tenuta questa mattina una riunione tecnica convocata dalla Regione Lazio, su impulso del vicepresidente della Regione e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione Roberta Angelilli, per fare il punto sullo stato dei PUA (Piani di Utilizzo degli Arenili) dei comuni rivieraschi del Lazio.

All’incontro ha preso parte il Comune di Latina, rappresentato dall’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, dall’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, dal dirigente comunale architetto Paolo Cestra e dall’architetto Emanuele Spagni, che hanno relazionato sullo stato di avanzamento del Piano comunale. Il PUA di Latina, già autorizzato in sede di Valutazione Ambientale Strategica, ha ricevuto alcune osservazioni durante la conferenza dei servizi, tutte di facile risoluzione. L’Amministrazione ha già dato mandato ai tecnici per superare le piccole criticità evidenziate, con l’obiettivo di portare il Piano in Commissione nel mese di settembre e all’approvazione definitiva in Consiglio comunale entro ottobre.

“L’amministrazione – ha dichiarato l’Assessore Di Cocco – ha ricevuto i complimenti della Regione Lazio per le tempistiche con cui ha affrontato lavorato in tempi record per arrivare a una definizione concreta del Piano, già approvato dal consiglio comunale con l’ok della conferenza dei servizi, nell’ottica di valorizzare il nostro litorale e garantire servizi e regole certe per tutti gli operatori. Ad oggi il Comune di Latina è a un ottimo punto: è stato dato incarico all’architetto Cristoforo Pacella di recepire le prescrizioni e osservazioni per integrarle nel Pua. Come già detto si tratta di piccole criticità facilmente risolvibili, che ci consentiranno di tornare in commissione già in questo mese e in Consiglio comunale per l’approvazione finale nel prossimo. Ringrazio gli uffici comunali e quelli regionali per la vicinanza dimostrata anche tramite l’intervento della dottoressa Iatarola che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Comune di Latina, confermando la massima disponibilità a fornire supporto tecnico e amministrativo. Grazie anche al presidente della commissione regionale competente, Enrico Tiero, che ha ricordato come il nuovo PUA regionale sia in corso di aggiornamento per rendere il settore più produttivo, trasparente e orientato ai servizi, con normative chiare e semplificate”.

L’assessore Muzio ha sottolineato come il lavoro sia stato frutto di una collaborazione sinergica tra assessorati e uffici tecnici. “Abbiamo lavorato con attenzione e visione strategica – ha aggiunto l’assessore Muzio – per rispondere alle esigenze del territorio e alle normative vigenti. L’amministrazione comunale di Latina continuerà a lavorare in stretta sinergia con la Regione e con gli altri enti coinvolti per completare il percorso di approvazione del Piano, strategico per il rilancio della Marina e per una gestione sostenibile e moderna del litorale. Ritengo che momenti di confronto regicome quello di oggi siano fondamentali per illustrare le risultanze del lavoro svolto e confrontarci anche con le altre realtà comunali potendo orgogliosamente affermare che siamo tra i primi comuni del Lazio ad avere concluso positivamente la procedura. Si riunirà, inoltre, un tavolo di lavoro regionale sulla blue economy dove l’amministrazione comunale di Latina potrà dire la sua in quanto città all’avanguardia per la pianificazione territoriale e urbanistica della marina grazie al grande lavoro che stanno svolgendo i tecnici. Ringrazio, per questo, il dirigente Paolo Cestra e l’architetto Emanuele Spagni, nonché tutti gli attori interessati della Regione Lazio per il clima cordiale e propositivo con cui si è svolta la riunione”.