Pianoforte e chitarra: Falconi, Rossi e Pagano a Sermoneta

A Sermoneta giovedì 6 giugno alle ore 21 alla chiesa di San Michele Arcangelo, si terrà il concerto per pianoforte e chitarra a cura dei maestri Reginaldo Falconi, Marianna Rossi e Paola Pagano. L’ingresso è gratuito. L’evento gode del patrocinio del Comune di Sermoneta e della collaborazione del Campus Internazionale di Musica, e saranno eseguite musiche di Brahams, Schuman, Satie, Berens e Carcassi.

Reginaldo Falconi si è diplomato in chitarra classiaca presso il conservatorio statale “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara nel 1999, attualmente insegna Chitarra classica nella scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale nella provincia di Latina.

Marianna Rossi si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Napoli e ha svolto contemporaneamente gli studi classici e di composizione, diplomandosi successivamente in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio di Bari, ha tenuto recital e tournee negli Stati Uniti, in Olanda, Germania, Austria, Francia, Turchia, Spagna. Ha inciso un cd in trio eseguendo un singolare repertorio pianistico a sei mani. È professore ordinario di “Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della Musica” al Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.

Paola Pagano è diplomata in pianoforte al conservatorio Respighi di Latina a soli 18 anni e contestualmente si dedica agli studi letterari laureandosi in lettere moderne. Oltre all’impegno artistico è titolare di cattedra di lettere.