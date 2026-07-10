Piantedosi a Fondi per il nuovo Commissariato: “Un investimento concreto per la legalità”

Taglio del nastro questa mattina a Fondi per la nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, un’opera strategica realizzata all’interno di un’area del Mercato Ortofrutticolo. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte le massime autorità nazionali del comparto sicurezza, tra cui il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Prefetto Vittorio Pisani, a testimonianza dell’importanza del nuovo presidio per l’intero territorio pontino.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali del Questore di Latina Fausto Vinci, seguiti dagli interventi del Presidente del Mercato Ortofrutticolo di Fondi Bernardino Quattrococchi e del Sindaco di Fondi Vincenzo Carnevale, i quali hanno sottolineato il valore della sinergia tra enti locali e forze dell’ordine. Ha poi preso la parola il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha evidenziato l’alto valore simbolico e operativo della nuova struttura. “L’inaugurazione della nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi rappresenta un investimento concreto nella sicurezza, nella legalità e nella presenza dello Stato accanto ai cittadini”, ha dichiarato il titolare del Viminale. “Un presidio moderno ed efficiente, che testimonia l’impegno costante del Governo nel rafforzare la prevenzione e il contrasto alla criminalità e conferma l’attenzione verso i territori. Il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato merita di essere sostenuto anche con strutture, tecnologie e strumenti adeguati per svolgere al meglio il loro servizio a tutela della collettività”.

Il momento più toccante della cerimonia si è tenuto all’interno della struttura, dove una sala del nuovo Commissariato è stata ufficialmente intitolata alla memoria del Sovrintendente della Polizia di Stato Enzo Marino, Medaglia d’Oro al Valor Civile. La targa commemorativa, scoperta alla presenza commossa dei familiari, vuole ricordare un uomo che ha rappresentato un altissimo esempio di dedizione, senso del dovere e spirito di servizio verso la propria comunità. Con questa nuova sede, la Polizia di Stato potrà contare su spazi più funzionali e moderni per garantire un controllo del territorio ancora più capillare ed efficiente.