Piazza San Francesco, accordo tra Comune e Italgas per la riqualificazione

Italgas si occuperà della sistemazione dell’area verde comunale di piazza San Francesco a Latina, compresa tra via Terenzio, via Virgilio e viale Cicerone. È quanto stabilito con una delibera di giunta su indirizzo del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale.

“Italgas – dichiara l’assessore Carnevale – ha proposto di occuparsi, in regime di sponsorizzazione, dei lavori di sistemazione dell’area verde comunale. La giunta ha deciso di sposare la proposta, in un’ottica di collaborazione tra pubblico e privato, che prevede la fornitura e la messa a dimora di dieci nuove alberatura, la realizzazione di un impianto di irrigazione e la potatura delle alberature presenti. Il valore stimato degli interventi previsti è di 29mila euro e la durata della sponsorizzazione è di cinque anni. La nostra amministrazione – conclude Carnevale – ha ritenuto la proposta meritevole di accoglimento, in quanto è nostra intenzione valorizzare il patrimonio comunale e migliorare la qualità e il decoro urbano, anche attraverso accordi con partner privati. Il partenariato pubblico-privato consente all’Ente, infatti, di promuovere interventi e migliorare la qualità di alcuni servizi e nel contempo di valorizzare le aziende sponsor a cui è garantito un ritorno in termini di immagine e pubblicità”.