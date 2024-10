Piazzale Edison, reperite le somme per l’acquisizione e il progetto di riqualificazione

Il Comune di Latina ha avviato i lavori per l’acquisizione di piazzale Edison, situato a Borgo Podgora, con l’obiettivo di riqualificare l’area. Questo intervento, atteso dalla comunità locale, prevede la sistemazione del piazzale che sarà diviso tra spazi per viabilità e parcheggi e una zona di verde pubblico attrezzato. L’acquisizione dell’area, di proprietà di una società, avverrà in forma volontaria grazie a un dialogo costruttivo tra l’amministrazione comunale e la società proprietaria.

Il progetto di riqualificazione, approvato con una delibera di giunta a luglio, ha visto il coinvolgimento dell’architetto Paolo Cestra e del vice sindaco Massimiliano Carnevale. Quest’ultimo ha sottolineato che il prossimo passo sarà il reperimento di un progettista attraverso il Mercato elettronico della pubblica amministrazione e l’inserimento dell’acquisizione nel patrimonio comunale. Una volta ottenute le somme necessarie dal Bilancio, seguirà l’approvazione in Consiglio Comunale delle opere pubbliche, che saranno eseguite ai sensi della legge sulla pubblica utilità.

Il progetto risponde alle esigenze di riqualificazione e di sicurezza della zona, obiettivo che l’amministrazione Celentano ha preso a cuore sin dal primo giorno del suo insediamento.