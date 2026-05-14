Piccole Imprese, Commercio e Professioni. Networking per crescere. La sfida dell’oggi

ECONOMIA

Rubrica settimanale

di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

Nel predisporre alcuni appuntamenti per le nostre imprese, mi sono imbattuto in una frase di un coach statunitense che sintetizza bene il senso del nostro tempo: “Il networking non consiste nel raccogliere contatti, ma nel seminare relazioni”.

Ed è proprio questo “seminare relazioni” uno dei compiti fondamentali di chi, come il sottoscritto, opera nel mondo dei corpi sociali e dell’Associazionismo datoriale. Oggi siamo chiamati ad affrontare questa sfida con consapevolezza, perché nessuno può pensare di andare lontano da solo.

Luigi Giussani, sacerdote e pedagogista “in odore di santità”, parlava nei suoi scritti di “Amicizia Operativa”, rivolgendosi a imprenditori e professionisti: uno stare insieme per condividere le sfide del business, orientando la crescita verso il bene comune.

Possiamo avere le Organizzazioni Sindacali più strutturate ed efficienti, ma ciò che conta davvero è la relazione personale, il rapporto costruttivo tra chi lavora, produce e crea valore. Una rete amicale tra operatori economici, artigiani, commercianti e professionisti, uniti da un obiettivo comune.

Il networking rappresenta oggi uno degli strumenti più importanti per la crescita, ma costruire relazioni autentiche non è semplice. Servono collaborazione, fiducia, confronto, condivisione di competenze e referenze attive.

Un networking sano e concreto deve ampliare il mercato di riferimento puntando sulla qualità, creare partnership solide e favorire nuove opportunità di business.

In questo contesto, le Associazioni di Categoria — superando dinamiche politiche — hanno un ruolo essenziale. Devono essere il “defibrillatore” dell’economia territoriale, capaci di rimettere in moto energie, connessioni e progettualità. Le dinamiche del mercato stanno cambiando rapidamente, soprattutto per le piccole attività, il commercio e l’artigianato. Competizione globale, e-commerce, digitalizzazione e nuove tecnologie stanno trasformando profondamente il modo di fare impresa. Le sfide non mancano, ma proprio per questo il “fare rete” può rappresentare una risposta concreta per affrontare il cambiamento. Non è più tempo di giocare in solitaria.

Fare rete non significa soltanto creare contatti commerciali: significa costruire relazioni strutturate, collaborazioni operative, scambio di competenze e progettualità condivise. Vuol dire passare da una logica individuale a una logica collaborativa, nella quale aziende e professionisti riescono a generare valore attraverso il confronto e l’integrazione reciproca.

Il networking può rafforzare la competitività, facilitare l’accesso a nuove opportunità di mercato, favorire la condivisione di strategie digitali e aumentare il potere contrattuale delle imprese.

Le reti d’impresa rappresentano un esempio concreto di questa visione, anche se ancora oggi non riescono a incidere pienamente nel tessuto produttivo. In questi giorni la Regione Lazio ha messo in campo una nuova opportunità dedicata proprio alle reti d’impresa del commercio: uno strumento importante che non deve essere lasciato cadere, ma utilizzato come vera leva di sviluppo locale.

In quest’ottica, imprenditori e professionisti sono chiamati sempre più a lavorare in team integrati. E qui torna centrale il ruolo delle Associazioni di Categoria, che oggi non sono più soltanto portatrici di interessi istituzionali, ma veri hub relazionali e strumenti di supporto per l’attività imprenditoriale e professionale.

In un sistema complesso come quello attuale, le Associazioni aiutano imprese e commercianti a sentirsi meno soli, favorendo percorsi condivisi di crescita e sviluppo.

Sempre più spesso il network e l’associazionismo datoriale riflettono anche una precisa visione culturale dell’impresa.

Oggi la rete e la condivisione non rappresentano più un’opzione, ma una necessità strategica per la crescita e per il futuro del business.