Pigiama Run 2024: a Latina il 20 settembre la IV Edizione

Venerdì 20 settembre, a partire dalle 18:00, Piazza del Popolo a Latina ospiterà la quarta edizione della Pigiama Run 2024, la corsa/camminata non competitiva organizzata dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), patrocinata da Regione Lazio, Provincia e Comune di Latina. L’evento si terrà in contemporanea in altre 40 città italiane, con l’obiettivo di sensibilizzare e sostenere i piccoli pazienti oncologici.

Perché si corre?

Settembre è il mese della sensibilizzazione sui tumori infantili e la LILT, come sempre, è al fianco dei bambini malati di tumore. La corsa in pigiama è un simbolo di solidarietà verso quei piccoli che, a causa della malattia, trascorrono le giornate in ospedale, spesso in pigiama. Partecipare significa unirsi a un evento che diverte, ma che al contempo accende i riflettori su un tema così delicato.

Come partecipare?

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale della manifestazione ([www.pigiamarun.it/latina](https://www.pigiamarun.it/latina/)). Completata l’iscrizione, i partecipanti riceveranno una e-mail di conferma con un QR code per il ritiro del pacco gara, comprensivo di gadget e pettorale, il giorno dell’evento a partire dalle ore 18:00 presso il Village in Piazza del Popolo. La corsa inizierà alle 19:00, con un percorso di circa un’ora che attraverserà le vie del centro cittadino.