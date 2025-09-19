Pigiama Run, in Piazza del Popolo l’evento solidale LILT

Torna a Latina la Pigiama Run, l’evento solidale LILT che da sette anni supporta la lotta contro i tumori e sostiene i piccoli pazienti oncologici. Quest’anno si svolgerà in oltre 30 città, oltre che in versione Anywhere, grazie al supporto e alla partecipazione di LILT Nazionale e della rete LILT di associazioni provinciali.

Venerdì 26 settembre 2025 a partire dalle 18:00, appuntamento in Piazza del Popolo con la LILT di Latina ed il supporto del Comitato Provinciale Opes Latina, per la quinta edizione dell’evento nel nostro territorio.

Si potrà ritirare comodamente pacco gara e pettorale presso il Village. Per i più piccoli il divertimento è assicurato con la presenza dei Volontari LILT Giocare in Corsia, tanti palloncini e animazione. L’energia e l’entusiasmo di Luana Santucci animeranno la corsa/camminata per le vie della città! Non essendo una gara, ognuno percorrerà le strade della città al ritmo che più gli si addice e possono partecipare tutti, grandi e piccini e gli amici a 4 zampe! Per tutti gli iscritti ci sarà il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor fino ad esaurimento! Per i più piccoli, fino a 7 anni, il biglietto è ridotto. ISCRIVITI

In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato al Gold Ribbon ovvero alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. Per questo nasce la Pigiama Run, la tradizionale corsa e camminata in pigiama organizzata da LILT a sostegno dei bambini malati di tumore. La Pigiama Run è un evento ideato e organizzato da LILT Milano nel 2019 per sostenere le iniziative e i servizi gratuiti a sostegno dei bambini malati e delle loro famiglie e storicamente la Pigiama Run ha contribuito al sostegno e accoglienza gratuita dei bambini nelle Case del Cuore, appartamenti speciali messi a disposizione da LILT Milano per le famiglie più fragili nei pressi dell’Istituto dei Tumori di Milano.

Una corsa per divertirsi e fare sport, quindi, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni LILT sosterrà infatti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.