“Pigiama walk ad run”, domani all’alba la corsa per i bambini malati di tumore

A Latina, il 24 settembre 2021, a parco San Marco, alle 6 del mattino si terrà la “Pigiama Walk and Run”, la storica corsa o camminata all’alba, non competitiva, organizzata dalla LILT Milano che quest’anno ha coinvolto altre LILT a livello nazionale tra cui la LILT Latina.

Si potrà correre in tutta Italia in versione anywhere o in presenza a Latina presso il Parco San Marco. La corsa avrà una durata di 45 minuti e attraverserà tutto il parco.

Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto per la creazione di un fondo di solidarietà per le famiglie dei bambini malati di tumore con lo scopo di sostenerle nelle spese di viaggi e trasferte necessari per effettuare le visite e gli esami indispensabili alla cura dei propri piccoli.

La manifestazione è patrocinata dalla Provincia di Latina, dal Comune di Latina e dalla FIMP – Federazione Italiana Medici Pediatri.