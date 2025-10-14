Piogge e temporali in arrivo, domani allerta gialla sul Lazio

Dalla mattina domani e per circa 12 ore, il Lazio meridionale sarà interessato da una fase di maltempo diffuso. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario sui bacini costieri sud e sulle isole pontine.

Sono previste piogge sparse e temporali locali, con accumuli generalmente deboli ma possibili picchi moderati sulle zone più esposte. L’avviso si basa sul bollettino nazionale e sull’analisi regionale di suoli e corsi d’acqua, che mostrano condizioni favorevoli a criticità idrogeologiche.

Le autorità invitano i Comuni ad attivare le procedure previste dai piani di emergenza e i cittadini a prestare massima prudenza negli spostamenti, specie nelle aree soggette ad allagamenti o smottamenti.