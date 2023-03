Il Centro Funzionale Regionale del Lazio, dopo le valutazioni di rito, ha trasferito alla Protezione Civile il bollettino per allerta meteo di tipo giallo da domani e per le successive 24 ore, quando saranno previste precipitazioni e brevi temporali sui settori centro meridionali (quindi anche in provincia di Latina) con criticità idrogeologica visto lo stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua.