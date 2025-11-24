Piogge, temporali e vento forte: scatta l’allerta meteo sul Lazio

E’ valida da questa mattina l’allerta meteo diffusa dal Dipartimento di Protezione Civile del Lazio per condizioni meteorologiche avverse. Il bollettino riguarda l’intero territorio del Lazio e avrà durata fino alle prossime 24-26 ore.

Secondo le previsioni, sono attese precipitazione diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno risultare localmente molto intense. Fenomeni che saranno accompagnati da piogge abbondanti, forte attività elettrica e raffiche di vento significativo. Proprio per il vento infatti gli esperti prevedono dal primo pomeriggio venti sud-occidentali da forti a burrasca, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.