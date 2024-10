Pioggia di medaglie per il Centro Ginnastica Pontino a Civitavecchia

Il Centro Ginnastica Pontino ha ottenuto grandi risultati durante la fase regionale del campionato di ginnastica artistica maschile Gold, svoltasi domenica scorsa a Civitavecchia. La competizione, riservata ai migliori ginnasti della categoria junior del Lazio, ha visto gli atleti pontini eccellere, portando a casa oltre dieci medaglie nelle diverse specialità.

Tra i protagonisti, Michele Di Fonzo ha sorpreso tutti con il suo debutto, conquistando ben tre medaglie alla sua prima gara nella categoria Junior. Notevole anche la prestazione di Simone Mazzocchini, che ha vinto l’oro sia al corpo libero che al volteggio, aggiudicandosi inoltre un terzo posto nella classifica generale All Around. Gli atleti del CGP, sotto la guida del coach Marco Brignone, si sono assicurati il passaggio alla fase interregionale che si terrà a Monopoli il 27 ottobre, fondamentale per la qualificazione alla finale nazionale di novembre nelle Marche.

La giornata è stata completata dalla prova regionale del campionato a squadre Gold 1. La squadra pontina, composta dal capitano Jacopo Roccia e dai giovani Alfonsi Luca e Manciocchi Filippo, ha concluso al sesto posto, mostrando però un grande potenziale e margini di miglioramento in vista delle prossime competizioni a Fermo.

I risultati del CGP confermano la crescita della ginnastica artistica pontina, che continua a portare alto il nome della società, non solo nelle competizioni di squadra, ma anche a livello individuale.